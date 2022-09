Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Das Warten geht weiter - SV Waldhof Beim 0:1 in Ingolstadt zeigt der SV Waldhof zwar viel Moral und eine bessere zweite Halbzeit trotz Unterzahl, wartet in der 3. Liga aber wie gehabt auf den ersten Auswärtserfolg der neuen Saison.

Polizeieinsatz nach Schüssen in der Mannheimer Innenstadt - Beteiligte geflüchtet: Bei einer Auseinandersetzung am späten Freitagabend haben bislang unbekannte Gruppen Schüsse abgegeben. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Hubschrauberabsturz 1982 in Mannheim: Der 11. September 1982 ist ein Unglückstag in der Geschichte Mannheims: 46 Menschen verloren ihr Leben. Eine Fotostrecke.

Ein Orden von der Queen im Schloss Windsor in Heidelberg: Renate Kinzinger von der Deutsch-Britischen Gesellschaft Rhein-Neckar erinnert sich, wie die Präsidentin des Vereins den Titel „Member of the British Empire“ erhielt - und zwar von der Queen höchstpersönlich.

Guitar Summit im Mannheimer Rosengarten - Ein Hohelied der Saitenkunst: Europas größte Messe für Gitarren hat im Rosengarten zwei Konzertnächte sowie diversen Workshops und Meisterklassen geboten. Am Sonntag steht ein Familientag für den kleinen Nachwuchs an.

"Automobil" auf den Mannheimer Planken - Kein Stillstand bei der Elektro-Mobilität: Die Werbegemeinschaft City und der Mannheimer Morgen präsentieren zusammen auf der Einkaufsmeile die Ausstellung der Autohändler der Region. So stehen die Besucherinnen und Besucher zur Elektro-Mobilität.

