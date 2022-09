MVV erhöht Wasserpreis in Mannheim

Mannheim. Das Energieunternehmen MVV passt zum 1. Oktober die Wasserpreise in Mannheim an. Wie das Unternehmen mitteilt, geschieht dies zur Sicherung der Versorgungsqualität und aufgrund gestiegener Energiekosten. Laut Unternehmensangabe liegt die Erhöhung der Service- und Verbraucherpreise für den durchschnittlichen Verbrauch eines Drei-Personen-Haushalts in einem Mehrfamilienhaus bei 0,98 Euro/Monat brutto beziehungsweise bei etwa vier Prozent.

1400 Kilometer Wassernetz

Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs wirken sich die deutlich gestiegenen Energiepreise auf die Kosten für den Pumpstrom aus. Dieser wird für den notwendigen Druck bei der Wasserförderung in den Wasserwerken und somit auch für den Transport im etwa 1400 Kilometer umfassenden Wassernetz von MVV benötigt, so die MVV. Der Verbrauchspreis für Mannheimer Wasser wird deshalb um fünf Cent pro Kubikmeter auf 2,30 Euro pro Kubikmeter (brutto) angehoben.

Die Anpassung der Servicepreise ist zur Sicherung der Qualität der Wasserversorgung notwendig, teilt das Unternehmen mit. So erhöht sich beispielsweise der Servicepreis für Zähler bis fünf Kubikmeter pro Stunde um 1,78 Euro/Monat (brutto) auf 107 Euro/Jahr (brutto), und der Servicepreis für Zähler bis zehn Kubikmeter pro Stunde steigt um 2,32 Euro/Monat (brutto) auf 139,10 Euro/Jahr (brutto). (mit tbö)