Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Poser-Lärm in Mannheim: "Ohne ständigen Polizei-Einsatz bleibt es ein Dauerproblem", beschwert sich ein Mannheimer Bürger- und Gewerbeverein. Der Appell richtet sich an Berlin.

Gleisarbeiten verzögern sich: Die Erneuerung der Gleise auf der Mannheimer Kurpfalzbrücke verzögert sich. So lange müssen sich Autofahrer und Stadtbahnfahrgäste nun auf weitere Verzögerungen und Umleitungen einstellen.

Das traut Rüdiger Rehm dem Waldhof zu: Ex-Mannheimer Rüdiger Rehm trifft am Samstag mit Ingolstadt auf den SV Waldhof. Vorher sprach er im exklusiven Interview über alte Zeiten und das Duell mit den Mannheimern.

Diese Erkenntnisse brachte der Löwen-Sieg: Beim 35:30-Erfolg in Hamm dominierten die Rhein-Neckar Löwen 45 Minuten lang. Am Ende lief aber nicht mehr viel zusammen. Das hatte Gründe.

Neuer Karlstorbahnhof kurz vor Übergabe: Mehr als 20 Millionen Euro für die Kultur: Im Heidelberger Süden, dort wo einst die Campbell Barracks standen, hat die Stadt Heidelberg ein neues Domizil für Musik, Kino und Austausch auf vielen Ebenen geschaffen.

Zeitzeugin eines Jahrhunderts: Sie war Zeitzeugin eines Jahrhunderts und am längsten amtierende Monarchin der Welt - sie war irgendwie immer da. Jetzt ist Königin Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren gestorben.

Kurpfälzer Wurzeln der Queen: Unsere Region hat enge Beziehungen zum englischen Königshaus: Wer in London den Thron besteigen will, muss Nachfahre von Sophie, Tochter eines Heidelberger Regenten sein.

