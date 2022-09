Ab Mittwoch: Kreuzung in Mannheimer Innenstadt gesperrt

Mannheim. Ab Mittwoch, 14. September, kommt es in der Innenstadt zu weiteren Verkehrsbehinderungen: In den T-Quadraten arbeitet die MVV dann an der Gas- und Wasserleitung und erneuert in den L-Quadraten eine Fernwärmeleitung. Das teilt der Energieversorger selbst mit.

Umfangreich saniert die Stadt momentan Straßen in der Innenstadt. Bevor die Arbeiten zwischen den Quadraten U 4/U 5 und T 4/T 5 beginnen, verlegt die MVV dort neue Gas- und Wasserleitungen. Dafür muss die Kreuzung bei T 3/T 4 von diesem Mittwoch bis voraussichtlich Mitte Oktober komplett gesperrt werden. Die Durchfahrt zum Friedrichsring ist dann nicht möglich. Kreuzende Einbahnstraßen werden zu Sackgassen, so dass Anlieger die Straßen entgegengesetzt der eigentlichen Fahrtrichtung befahren können, so die MVV. Die Zugänge zu den Gebäuden seien jederzeit möglich, vereinzelt müssten allerdings Parkplätze vorübergehend entfallen. Umleitungen sollen ausgeschildert werden.

Baustelle bis Ende Oktober

Umgekehrt der Ablauf in L 2: Nach der städtischen Baumaßnahme erneuert die MVV die Fernwärmeleitung an der Kreuzung der Quadrate L 1 und L 2. Deswegen ist die Straße L 1 von der Kurpfalzstraße aus nur bis zur Kreuzungsbereich bei L 2 befahrbar. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Jederzeit erreichbar, so die MVV, seien die Einfahrten zu den Garagen in L 1 und für Fußgänger bleibt die Straße passierbar. Radfahrer werden gebeten, abzusteigen und den Gehweg zu nutzen. Die Seitenstreifen sind für die Baufahrzeuge reserviert. Abgeschlossen sein soll die Baumaßnahme Ende Oktober. Für Fragen und Anregungen zur Baumaßnahme ist die MVV per E-Mail zu erreichen. red/lok

Kontakt zur MVV: kontakt@mvv.de