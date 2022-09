Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Einsatzkräfte feiern mit Blaulicht, Drinks und Martinshorn: Einfach mal denen danken, die täglich für andere ihr Leben riskieren: Im Mannheimer Blue Tower haben rund 450 Einsatzkräfte von Rettungsdienst, THW, Polizei und Feuerwehr gemeinsam gefeiert - mit einem ganz besonderen Partygast.

Nur Moral bringt dem SV Waldhof Der Mannheimer Fußball-Drittligist ärgert sich beim 0:1 in Ingolstadt über ausgelassene Möglichkeiten sowie fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen. Beim nächsten Heimspiel steht der SVW unter Zugzwang.

Generalprobe in Österreich geglückt - Adler Mannheim Am Freitag geht es für die Adler Mannheim mit dem Saisonstart der Deutschen Eishockey Liga endlich wieder um Punkte. Die letzten Testspiele endeten für Coach Bill Stewart zufriedenstellend.

Mannheimer Uni-Schlossfest - Zwischen Party und Forschung: Neben Musik, Party und Bratwurst können sich Besucherinnen und Besucher auch über aktuelle Forschung informieren: Was beim Uni-Schlossfest geboten war.

Es ist noch nicht zu spät für Die Ärzte auf dem Mannheimer Maimarkt: Auch Kurzentschlossene können sich auf den Weg zum Mini-Festival der Ärzte machen: Es gibt noch Karten für das Open Air des Berliner Trios auf dem Maimarkt.

BASF ehrt fast 3000 verdiente Mitarbeiter in der SAP-Arena: Für zwei Abende verwandelte sich die SAP-Arena in Mannheim zur BASF-Arena. Bei den großen Jubilarfeiern gab es viel Programm, Genuss - und einen besonderen Höhepunkt.

Umweltschützer säubern den Strand auf der Friesenheimer Insel: Er könnte ein Paradies für Mensch und Tier sein - wenn dort nicht so viel Müll läge. Am Strand zwischen Altrheinbrücke und Diffenébrücke sammelten Umweltschützer einen ganzen Haufen.

