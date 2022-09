Schon seit 6 Uhr feiern die Massen auf dem Bad Dürkheimer Wurstmarkt

Das gibt es nur in der Pfalz: Hunderte und am Ende tausende Menschen sind seit dem frühen Montagmorgen auf dem Dürkheimer Wurstmarkt unterwegs. Bereits um 6 Uhr strömten die Massen Richtung Brühlwiesen vor das Riesenfass. Dürkheims Bürgermeister postete schon um 7 Uhr ein Foto auf Facebook vor voll besetzten Rängen in den Schubkarchständen 20 bis 24. Dort läuft seit 10.30 Uhr die größte Party,

...