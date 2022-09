Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Expertin zu "Hype" um Nosferatu-Spinne: „Es wird ein ganz falsches Bild vermittelt“: Zoologin Katharina Schneeberg vom Pfalzmuseum für Naturkunde Bad Dürkheim warnt vor Panikmache und will Menschen die Angst vor der Nosferatu-Spinne nehmen. Im Interview räumt sie mit einigen Fehlinformationen auf

Diese Corona-Regeln sollen im Herbst und Winter gelten: Es wird kälter - und die Politik ändert die bundesweiten Corona-Regeln. Doch bei manchen Bereichen können die Länder selbst entscheiden. Wie sehen die Pläne aus? Eine Übersicht

Baden-Württemberg ruft neues Corona-Impfportal ins Leben: Der Zeit der Impfzentren ist vorbei. Im Südwesten geht in den nächsten Wochen ein Online-Portal an den Start, über das Impftermine gebucht werden können

Mannheimer Wahrzeichen lüften ein paar ihrer Geheimnisse: Verborgene Tempel, weite Fernblicke und Expeditionen in dunkle Keller: Der „Tag des offenen Denkmals“ lockt hinter die Kulissen vieler historischer Gebäude

Lotto-Elf: Trainer Hans-Peter Briegel lässt Ex-Nationalspieler Manfred Kaltz auflaufen: Die Spieler der Mannschaft haben insgesamt 276 Länderspiele absolviert. Jetzt kicken sie für den guten Zweck in der rheinland-pfälzischen Lotto-Elf. Manfred Kaltz, Dariusz Wosz, Marco Reich und Co waren in Ludwigshafen

Waldhof-Krise in der Fremde soll in Ingolstadt enden: Der SV Waldhof will am Samstag in Ingolstadt seine klägliche Auswärtsbilanz mit nur einem Punkt aus drei Partien aufbessern. Steht Stürmer Daniel Keita-Ruel erstmals in der Startelf?

Mannheimer Politikwissenschaftlerin: „Lindner ist panisch“: Als Kommunikationsexpertin hat Andrea Römmele einen speziellen Blick auf den Berliner Politbetrieb: Führungsstärke ist besonders gefragt. Nicht jeder Politiker schneidet in ihrer Bewertung gut ab

