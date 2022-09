Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Ludwigshafener Rentner-Ehepaar im eigenen Haus bedroht und bestohlen - Gericht spricht Urteil: Bis zuletzt bestritt der Angeklagte, die Tat begangen zu haben - doch eine DNA-Probe überzeugte die Dritte Strafkammer am Frankenthaler Landgericht. Das Opfer-Ehepaar leidet noch heute unter der Einbruchsnacht

Zu niedrig? Landgericht prüft Mannheimer Mietspiegel: Der Rechtsstreit um den Mannheimer Mietspiegel geht in eine neue Runde. Der Eigentümerverband Haus und Grund will die Einrechnung der GBG-Wohnungen kippen. Das sorgt ganz oben an der Stadtspitze für anhaltende Empörung

Mann ruft wegen Spinne in Mannheim Polizei: Laut dem Bürger handelt es sich um ein "Richtig großes Viech" - der 24-jährige Mannheimer rief die Polizei wegen dem Tier in der Wohnung zu Hilfe.

Neuer Prozess um „HD-O4“-Kurzzeitkennzeichen made in Wiesloch: 2014 wurde bekannt, dass eine Unternehmensgruppe mit Kurzzeitkennzeichen der Kfz-Zulassungsstelle Wiesloch regen Handel betrieb. Am Dienstag ist der bereits zweite Prozess zur facettenreichen Affäre angelaufen

Mysteriöses Magnetfeld gibt an Autobahnbrücke bei Landau Rätsel auf: Verkehrsteilnehmer registrieren schon seit Jahren seltsame Störungen entlang des 1970 errichteten Bauwerks bei Landau in der Pfalz. Aber was macht der Magnetismus mit Autos und E-Bikes?

Vorfall auf Heidelberger Bismarckplatz: Frau von Fremdem umarmt und bestohlen: Es begann mit einem Gespräch, doch die Plauderei war nur Teil eines Trickdiebstahls. Eine 19-jährige Frau ist auf dem Heidelberger Bismarckplatz bestohlen worde. Doch dann wurden Passanten auf den Vorfall aufmerksam

Hornissen-Attacken im Südwesten: Der Herbst ist Hornissenzeit. Bereits in den letzten Wochen gab es in Baden-Württemberg mehrere Angriffe durch die Tiere - am Sonntag sind in einem Wandergebiet 20 Menschen durch Stiche verletzt worden. Der Nabu klärt auf

Mannheimer Unternehmen CropEnergies bald im SDax: Der Mannheimer Ethanolhersteller CropEnergies steigt in den SDax auf. Wie die Reaktion des Managements ausfällt - und welches andere Unternehmen sich noch freuen darf

