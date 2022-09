Gleisarbeiten im Bereich der Mannheimer Kurpfalzbrücke verzögern sich

Mannheim. Seit Mitte Juli werden die Gleise auf der Mannheimer Kurpfalzbrücke erneuert. Das Ende der Baumaßnahme und die Wiederinbetriebnahme des Stadtbahnverkehrs war ursprünglich für den kommenden Montag, 12. September, geplant – doch daraus wird vorerst nichts.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am Freitag mitteilte, verzögern sich die Gleisarbeiten deutlich. Voraussichtlich erst Mitte November soll der Stadtbahnverkehr dann wieder über die Brücke rollen, wohingegen die Einschränkungen für den Individualverkehr bis Ende November andauern werden.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Verkehr Gleisarbeiten auf der Mannheimer Kurpfalzbrücke dauern länger Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bauarbeiten Stadt passt Bauarbeiten an Mannheimer Kurpfalzbrücke an - keine Vollsperrung geplant Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Baustelle Gleise auf Kurpfalzbrücke werden erneuert: Was das für Fahrgäste bedeutet Mehr erfahren

Grund sind unvorhergesehene Schäden am Brückenbauwerk, die im Zuge der Baumaßnahme sichtbar geworden seien. Diese müssen nun aufwendig instandgesetzt werden. Bei der umfangreichen Maßnahme mit einem Bauvolumen von rund vier Millionen Euro wurden nach Angaben der RNV nach dem Entfernen des Oberbaus und der Gleise Schadstellen am Brückenwerk entdeckt, die in dieser Form nicht vorhersehbar gewesen seien und teilweise nur mit aufwendiger Handarbeit instandgesetzt werden könnten.

An Spitzentagen fahren täglich knapp 850 Bahnen in beiden Richtungen über die Kurpfalzbrücke. Die aus den 1980er Jahren stammenden Gleise, die die Verschleißgrenze mittlerweile erreicht hatten, mussten getauscht werden.