Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Hallenbäder senken Wassertemperatur: Beim Baden wird es kälter. Um Energie zu sparen, wird die Wassertemperatur in allen Mannheimer Hallenbädern reduziert. Das hat zur Folge, dass gewisse Kurse nicht mehr stattfinden können. Auch eine Sauna bleibt zu

Aktion am Donnerstag: Tanken in Mannheim für 1 Euro pro Liter: Der Liter Sprit für nur einen Euro? In Mannheim ist das an einer Tankstelle am Donnerstagmorgen für Frühaufsteher eine halbe Stunde lang möglich. Das sind die Hintergründe.

Filmreife Flucht von Freigänger der JVA Mannheim: Großfahndung in zwei Ländern. Ein Freigänger der JVA Mannheim hat am Montag eine Frau als Geisel genommen, floh in ihrem Wagen, verursachte Unfälle und entkam nach Frankreich. Der Mann überlebte seine Flucht nicht

Flughafen Mannheim: Rhein Neckar Air verschiebt Wiederaufnahme von Linienflügen: Zu wenig Buchungen. Die regionale Fluggesellschaft verschiebt die Wiederaufnahme ihrer Linienflüge von Mannheim aus. Ein Reiseziel wird aber sehr gut nachgefragt - und bleibt daher im Flugplan

Ludwigshafen hat gegen E-Scooter-Chaos fast keine Handhabe: Regelmäßig gibt es in Ludwigshafen Beschwerden über wild herumliegenden E-Scooter. Jetzt hat die Stadt einen Bericht vorgelegt - und Gründe genannt, warum eine schnelle Lösung nicht absehbar ist

Nach Chemieunfall in Mannheim geht die Ursachensuche weiter: Was hat zu dem Chemieunfall im Mannheimer Hafen geführt? Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall gegen Unbekannt.

Stadt Mannheim forciert Ausbau des Schul-Ganztagsbetriebs: Viele Millionen Euro fließen Jahr für Jahr in den Schulbau. Neben Brandschutz und Fachraumsanierung liegt ein Schwerpunkt auf der Schaffung neuer Ganztags-Grundschulen. Bürgermeister Grunert macht klar, warum die Zeit drängt

DFB-Pokal terminiert: SV Waldhof am Dienstag: Die zweite Runde des DFB-Pokals ist zeitgenau angesetzt worden. Der Mannheimer Drittligist ist eines der ersten Teams, das in seinem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg gefordert ist



