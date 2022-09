Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

A 61 wohl noch bis Montagabend gesperrt: Der Unfall mit einem lichterloh brennenden Lastzug auf der A 61 zwischen Hockenheim und Speyer hat Folgen. Die Hitzeentwicklung hat den Fahrbahnbelag regelrecht schmelzen lassen. Deshalb muss er jetzt repariert werden.

Wagen prallt frontal in altes Fachwerkhaus: Ein Autofahrer hat am Sonntagmittag in Sinsheim die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist frontal in ein altes Fachwerkhaus geprallt. Erste Schätzungen gehen von einem hohen fünfstelligen Schaden aus.

Darum ist Jaganjac für die Rhein-Neckar Löwen so wichtig: Die Melsunger Kolosse gestoppt. Beim 36:25-Sieg ragt Halil Jaganjac im Löwen-Trikot heraus. Er bringt eine ganz besondere Qualität mit.

Auf dem Waldhof Diese Sportart erfordert viel Konzentration. Bei der Deutschen Meisterschaft im Hufeisenwerfen in Mannheim steht auch der TV 1877 Waldhof auf dem Treppchen. Wie läuft ein Wettkampf eigentlich ab?

Wummernde Bässe und schnelle Beats: Rund 1800 Besucherinnen und Besucher haben die zweite Auflage des Blies-Festivals in Ludwigshafen gefeiert. Weiter ging die Party dann im Pfalzbau.

Mann in Heidelberger Baumarkt eingeschlossen: Eigentlich war die Polizei zu einem mutmaßlichen Einbruch in Heidelberg ausgerückt. Vor Ort stellte sich jedoch etwas ganz anderes heraus.

