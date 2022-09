Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Chemieunfall im Mannheimer Hafen: Im Handelshafen sind alle Fässer aus dem Container - nun geht es an die Aufräumarbeiten. Die Entwicklungen im Überblick.

Vollsperrung bis Montag: Nach einem Unfall muss die A 61 bei Hockenheim in Richtung Speyer über das Wochenende gesperrt bleiben. Grund sind laut Polizei eventuell entstandene Schäden an der Rheinbrücke.

Wie die Stadt Mannheim klimaneutral werden will: Um bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu sein, setzt die Modellstadt Mannheim auf einen vielfältigen Klimaschutzaktionsplan. Ein Blick auf die Handlungsfelder des Plans.

SV Waldhof braucht Heimsieg als Lückenfüller: Es nagt nach wie vor an den Verantwortlichen des SV Waldhof Mannheim. Der Verein will mit einem Sieg gegen die SpVgg Bayreuth die in Elversberg liegengelassenen Punkte gutmachen.

Das sagt Löwe Groetzki zu seiner Kapitänswahl: Patrick Groetzki ist neuer Kapitän der Rhein-Neckar Löwen. Mit dieser Redaktion hat er über diese Rolle gesprochen.

Eigene Großmutter aus sexuellen Motiven getötet? Ein 30-Jähriger steht unter Verdacht im Landkreis Südliche Weinstraße seine 86-jährige Oma erschlagen zu haben.

Wer von den Steuerplänen der Ampel profitiert: Der Bund will die kalte Progression bekämpfen: Kindergeld und Kinderfreibetrag sollen hoch. Nun hat das Mannheimer ZEW untersucht, wer am meisten entlastet wird.

