Wagen prallt frontal in altes Fachwerkhaus in Sinsheim - hoher Sachschaden

Sinsheim. Ein Autofahrer hat am Sonntagmittag in Sinsheim die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist frontal in ein altes Fachwerkhaus geprallt. Nach Angaben der Polizei wollte der 23-Jährige gegen 12.20 Uhr mit seinem BMW X1 von der Steinbergstraße nach links in die Jahnstraße einbiegen. Aufgrund regennasser Fahrbahn und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit, geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und fuhr gegen das Gebäude der Eisenbahnfreunde Kraichgau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 23-Jährige wurde nur leicht verletzt und konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der entstandene Schaden am Haus kann bislang nicht beziffert werden. Erste Schätzungen gehen von einem hohen fünfstelligen Betrag aus.

Aus Sicherheitsgründen mussten Teile des Gebälks durch das THW notdürftig abgestützt und gesichert werden. Die Jahnstraße war hierzu einseitig für ca. vier Stunden gesperrt. Bis zur endgültigen Reparatur bzw. Sicherung des Gebäudes bleibt der Gehweg in diesem Bereich ebenfalls gesperrt.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Brand in Heidelberger Hinterhof - Couch steht in Flammen Mehr erfahren Blaulicht Rauchentwicklung in Haus in Edingen - Bewohner gerettet Mehr erfahren