Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Joker Sohm erlöst den SV Waldhof Mit einem 2:1-Erfolg gegen die SpVgg Bayreuth und dem vierten Sieg im vierten Heimspiel macht der SV Waldhof Mannheim einen großen Sprung in der Tabelle.

Olaf Scholz ermuntert zu Zuversicht: Der Bundeskanzler betont den Ernst der Lage und strahlt dennoch Optimismus aus. Seinen Kommunikationsstil will Scholz trotz sinkender Umfragewerte nicht ändern. Warum erklärt er im Interview.

Die "MM"-Sommerserie "Ferienjobs": Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Helen Heberer hat in den Schul- und Semester-Ferien als Fahrradkurier, Serviertochter und Nationaltheater-Statistin Talent bewiesen.

Es sind doch nur Brüste! Die Forderung, dass alle Personen „oben ohne“ das Schwimmbad besuchen dürfen, sorgt für Ärger. Katharina Koser mit einem flammenden Plädoyer für die Entsexualisierung des weiblichen Körpers.

„Reflecting Pasolini“ in Rom: In seiner Solo-Ausstellung setzt sich der in Heidelberg geborene Fotograf Ruediger Glatz mit dem großen italienischen Regisseur zu dessen 100. Geburtstag auseinander – und ihn in Verbindung mit der ebenso großen Darstellerin Tilda Swinton.

Kulturgut der Mobilität: Die Altrheinfähre zwischen der Friesenheimer Insel und dem Mannheimer Stadtteil Sandhofen ging 1899 für die Landwirtschaft in Betrieb. Heute dient sie hauptsächlich Freizeitradlern.

Wo Pfälzer den Neuen Wein feiern: Die Neue-Wein-Saison startet und damit auch die unzähligen Weinfeste. Von Riesenevents wie dem Bad Dürkheimer Wurstmarkt bis zu kleinen lokalen Festen ist in der Pfalz für jeden Wein- und Genussliebhaber etwas dabei.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren