Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Rhein-Neckar Löwen Die Mannschaft hat gewählt: Am Ende stand ein unerwartetes Ergebnis. Welche Club-Ikone es geworden ist

Bergung des Gefahrguts im Mannheimer Hafen ohne Probleme: Problemlos laufe die Bergung der Gefahrgut-Fässer im Mannheimer Hafen. Das betont Sicherheitsdezernent Christian Specht. Bis Freitagmorgen erwartet er einen Abschluss der Arbeiten. Dann beginnt die Ursachenforschung

Vermisster aus Ludwigshafen tot: Ein 55-Jähriger aus Ludwigshafen, der seit 4. August vermisst wurde, ist tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Leiche des Mannes bereits am Samstag gefunden

Stadt Mannheim - „ÖPNV-Rabattaktionen sind ein Strohfeuer“: Mannheim hält wenig vom Heidelberger Modell - dort profitieren jetzt viele von reduzierten Jahrestickets in Bus und Bahn. Mannheim hat für seinen Nahverkehr andere Pläne

So war der erste Arbeitstag des neuen Mannheimer Theaterintendanten: Ab dem 1. September ist er im Amt: Tilmann Pröllochs, der neue Geschäftsführende Intendant. Er will erst mal zuhören und alles kennenlernen

Müllentsorgung in Ludwigshafen wird wohl teurer: Es droht ein Preisanstieg von bis zu 34 Prozent: Grund dafür ist die vom Bund beschlossene Ausweitung der CO2-Steuer auf die Abfallverbrennung

Raubüberfall auf Café in Mannheimer Quadraten: Der Täter bedrohte eine Angestellte mit einem Messer, bevor er mit seiner Beute entkam. Die Polizei hat eine Täterbeschreibung veröffentlicht

