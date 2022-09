Mann in Heidelberger Baumarkt eingeschlossen

Heidelberg. Ein 62-Jähriger ist am Freitagabend nach Ladenschluss in einem Baumarkt in Heidelberg eingeschlossen worden. Wie die Polizei mitteilte, gingen gegen 20:30 Uhr mehrere Einbruchsalarme eines Baumarktes ein. Jedoch konnten die Beamten vor Ort keine Einbruchsspuren finden. Fast zeitgleich meldete sich ein Mann über Notruf bei der Polizei und bat um Hilfe.

Der Mann gab an, beim Einkaufsbummel die Zeit vergessen zu haben und die Schließung nicht mitbekommen zu haben. Bei der Suche nach einem Ausweg löste er offenbar mehrere Bewegungsmelder aus und somit den Alarm. Der Mann durfte nach einer Überprüfung des Baumarktes und seiner Angaben, endlich seinen Heimweg antreten.