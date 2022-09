Beim Blies-Festival in Ludwigshafen wummern fette Beats durch die Erholungsoase

Eigentlich gilt der Blies-See als grüne Erholungsoase in Ludwigshafen. Doch statt der üblichen Idylle inmitten der Natur präsentiert sich die Wiese am Samstag mit wummernden Bässen und schnellen Beats. Die zweite Auflage des Blies-Festivals lockt rund 1800 Feiernde auf das Gelände am See. Acht internationale DJs bringen die Menge bis Mitternacht zum Tanzen im Freien. Lokalmatadorin Maxie König

...