Raubüberfall auf Café in Mannheimer Quadraten

Mannheim. Ein unbekannter Täter ist am frühen Donnerstagmorgen in ein Café in der Mannheimer Innenstadt eingebrochen und hat dort Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 2.35 Uhr in G5 auf Höhe G4 zu dem Raubüberfall.

Die 53-jährige Angestellte verließ kurz die Räumlichkeiten des Cafés und traf unmittelbar davor auf den Täter. Dieser bedrohte sie mit einem Messer und drängte sie zurück in das Café, wo er dann 2000 Euro Bargeld entwendete.

Während der Tat zwang er die 53-Jährige zudem, ihr Handy auszuschalten, so dass diese nicht sofort Hilfe verständigen konnte.

Während der Tat kommunizierte der Mann sowohl auf Deutsch als auch auf Türkisch mit der Mitarbeiterin. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß.

Die Polizei beschreibt den Täter folgendermaßen: Etwa 30 Jahre alt, er trug eine schwarze Mütze, einen schwarzen Pullover und eine schwarze Hose. Zudem soll der Mann eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Mannheim unter der Rufnummer 0621 174 4444 zu melden.