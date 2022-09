Vermisster 55-Jähriger aus Ludwigshafen ist tot

Ludwigshafen. Der 55-jährige Suat Karaca aus Ludwigshafen, der seit 4. August vermisst wurde, ist tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Leiche des Mannes bereits am Samstag neben einem landwirtschaftlichen Weg zwischen Ludwigshafen-Melm und Frankenthal-Studernheim gefunden. Die mittlerweile durchgeführte Obduktion hat die Identität zweifelsfrei bestätigt. Nach Angaben der Polizei gab es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, auch einen Suizid schließt die Polizei aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es sei davon auszugehen, dass sich der 55-Jährige verlaufen habe. Karaca war an Demenz erkrankt und konnte sich nur in seinem unmittelbaren Wohnumfeld in Friesenheim orientieren. Am Vormittag des 4. August verließ er das Haus und kam nie mehr zurück. Seine Familie suchte den 55-Jährigen mit Flugblättern. Die Polizei setzte einen Hubschrauber und mehrere Hundestaffeln ein - ohne Erfolg.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Mehr zum Thema Öffentlichkeitsfahndung Vermisstenfall in Ludwigshafen: Wo ist Suat Karaca? Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht 54-jähriger Mann mit Demenz aus Ludwigshafen vermisst Mehr erfahren