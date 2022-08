Von Christian Rotter

Niklas Kaul schleppte sich nur noch von Disziplin zu Disziplin. Eigentlich – so war allen klar – ist am zweiten Tag des Zehnkampfs seine Zeit gekommen. Er liebt es, das Feld von hinten aufzurollen, dann da zu sein, wenn bei den Kontrahenten die Kräfte anfangen zu schwinden. Diesmal schwamm er jedoch nur so mit, der Wettkampf im Olympiastadion schien am 24-jährigen

...