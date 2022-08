Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

MVV zahlt beim Gasbonus maximal 165 Euro: Dass der Mannheimer Energieversorger einen Gasbonus zahlt, ist mittlerweile bekannt. Nun gab das Unternehmen die Höhe und die Zahl der Teilnehmer bekannt. Wer an der Gas-Sparkampagne mitmachen darf, lesen Sie hier.

Mountainbiker stirbt bei Marathon in Neustadt - Todesursache weiter unklar: Beim MTB-Marathon in Neustadt ist am Sonntag ein 60 Jahre alter Pfälzer noch während eines Rennens gestorben. Am Montag war ein Sachverständiger vor Ort, die Frankenthaler Staatsanwaltschaft ermittelt.

Einzelhandel in Mannheim und Umgebung - Das Konsumklima ist schlecht: Der Einzelhandel hatte auf eine Trendwende in Frühjahr und Sommer gehofft. Doch jetzt gibt es viele lange Gesichter. Die Kunden bleiben fern oder geben weniger Geld aus - und in Zukunft könnte es noch härter kommen.

Frachtflugzeug lässt Kerosin über Pfälzerwald ab: Laut Deutscher Flugsicherung ist ein durch Vogelschlag am Triebwerk entstandener Schaden der Grund für die Notlandung einer Boeing.

Viel Redebedarf beim SV Waldhof Mannheim nach einer historischen Pleite: Die erste Saisonniederlage in Meppen schmerzt Spieler, Verantwortliche und Fans des Drittligisten SV Waldhof - nicht nur wegen ihrer empfindlichen Höhe.

EM-Frust nach WM-Lust - Mannheimer Stabhochspringerin Jacqueline Otchere enttäuscht: Stabhochspringerin Jacqueline Otchere hatte sich nach dem zehnten Platz bei der WM auch für die EM in München etwas ausgerechnet. Doch statt dem Finale muss die Mannheimerin nun eine Fehleranalyse betreiben.

Steigende Unfallzahlen bei Radfahrern - Promis aus der Region werben fürs Helmtragen: Unfälle mit Radfahrern sind im ersten Halbjahr dieses Jahres um 20 Prozent gestiegen. Mehr als die Hälfte trug keinen Helm. Eine Social-Media-Kampagne soll das ändern.

