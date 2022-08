Die Filiale der Bäckerei Brehm an der Friedrichstraße in Leutershausen schließt zum Monatsende. Das bestätigte gestern Inhaber Uwe Brehm auf Nachfrage dieser Redaktion. Das Filialgeschäft sei in Zeiten extrem gestiegener Energiepreise wirtschaftlich nicht mehr zu betreiben, sagt er. Auch habe er Probleme, Personal zu finden.

Die 1905 gegründete Bäckerei Brehm hat ihren Stammsitz im

...