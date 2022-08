Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

"Das sieht fies aus" - SV Waldhof Bei seiner Rückkehr nach Meppen muss der neue Waldhof-Trainer Christian Neidhart eine schwere Niederlage verkraften. Der desaströse Mannheimer Auftritt beim 2:6 dürfte nachwirken

Zaun soll Fußweg weichen - Bewohner auf Franklin laufen Sturm: Ein Zaun, der den neuen Mannheimer Stadtteil Franklin von einem älteren Wohngebiet trennt, soll weg. Geplant sind ein Grünstreifen und ein Fußweg. Anwohner sehen wegen der Arbeiten ein Biotop gefährdet

Mannheimer Equitana zeigt spektakuläre Reitszenen und arbeitende Pferde: Sie springen über Hindernisse und verneigen sich sogar vor dem Publikum - bei der Messe Equitana auf dem Mannheimer Maimarktgelände standen an diesem Wochenende die Pferde im Mittelpunkt. Zwei Ponys sorgten für Lacher

Dank Kraan und Co. - Das Finkenbach-Feeling ist zurück: Ausgelassene Stimmung bei der 38. Auflage des Woodstocks im Odenwald mit alten Haudegen wie Epitaph, Space Debris, Hattler & Co. und starken Newcomern

Passanten überwältigen Räuber in der Schwetzinger Fußgängerzone: Verfolgungsjagd in der Schwetzinger Fußgängerzone. Zwei Männer entwenden eine Ladenkasse und werden von der Besitzerin verfolgt. Diese wird durch fliegende Stühle verletzt, bekommt aber Hilfe von Passanten

Wie aus Müll im Wald bei Mannheim-Käfertal eine Kunst-Installation wird: Die Künstlerin Elles Magermans sammelt Müll im Wald des Mannheimer Stadtteils Käfertal - und gestaltet daraus Kunstwerke für eine Freiluftausstellung

Theatercamp in Ilvesheim - Kinder kämpfen für ihre Rechte: Das war viel mehr als einfach nur Spaß in den Ferien. Kinder aus Ilvesheim haben in einem Theatercamp ernste Themen beleuchtet und sich dabei auch für ihre eigenen Interessen starkgemacht

