Mannheimer Morgen Plus-Artikel Sport Mountainbiker stirbt bei Marathon in Neustadt: Todesursache weiter unklar

Beim MTB-Marathon in Neustadt ist am Sonntag ein 60 Jahre alter Pfälzer noch während eines Rennens gestorben. Am Montag war ein Sachverständiger vor Ort, die Frankenthaler Staatsanwaltschaft ermittelt.