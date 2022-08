Rhein-Neckar. Was war los am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

MVV kündigt Gasbonus für Mannheimer und Heddesheimer an: Gas sparen und dafür Geld bekommen: Für Verbraucherinnen und Verbraucher aus Mannheim und Heddesheim macht die MVV das bald möglich. Jedoch hält das Unternehmen weiterhin an den Erhöhungen von Strom- und Gastpreisen fest, obwohl der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr gestiegen ist.

Mannheimer Straßenreiniger mit SS-Runen-Tattoo: Fall vor Arbeitsgericht: Ein verbotenes Nazi-Symbol steht derzeit im Mittelpunkt bei einem arbeitsgerichtlichen Prozess. Die Stadt Mannheim stellt einen Straßenreiniger mit dem fragwürdigen Tattoo ein. Als der Vertrag unbefristet verlängert werden soll, wird seine Personalakte erneut geprüft und ein Foto des Tattoos entdeckt. Oberbürgermeister Kurz hat Strafanzeige gestellt.

Gaststättenkontrollen in Mannheim: Polizei und Zoll schließen vier Lokale: Bei Gaststättenkontrollen im Mannheimer Stadtgebiet haben Polizei und Zoll mehrere Lokale kontrolliert und vier davon geschlossen. Insgesamt 28 Ordnungswidrigkeiten und sechs Straftaten stellten die Ermittler fest.

Über 130 000 Zigaretten gesammelt: So stark belasten weggeworfene Kippen Mannheims Ufer: Warum Mannheim ein Problem mit achtlos entsorgten Zigaretten hat und wie viel die Umweltaktivisten Surfrider in nur einer Woche an den Ufern von Neckar und Rhein gesammelt haben.

Waldhof-Trainer Neidhart fährt mit guten Erinnerungen nach Meppen: Mit dem SV Waldhof kehrt Christian Neidhart gerne zum SV Meppen zurück, die drei Punkte soll aber sein neuer Club bekommen. Doch den Drittligisten plagen Personalprobleme.

Sternschnuppen am Wochenende in Mannheim und der Region zu sehen: Sie leuchten am Nachthimmel auf und werden mit Wünschen verbunden - auch in Mannheim sind am Wochenende viele Sternschnuppen zu sehen. Astrophysiker Christian Theiß erklärt wo sie am besten zu sehen sind.

Steht der Nachtwandel in Mannheim-Jungbusch vor einem Comeback? Nach zwei Jahren Pause könnte der Nachtwandel im Mannheimer Ausgehviertel Ende Oktober wieder stattfinden. Die Belastung durch Feiernde generell falle laut Polizei in diesem Jahr geringer aus.

Rätsel um Herz auf dem Buchener Friedhof teilweise gelöst: Das Herz, welches am Dienstagvormittag auf dem Buchener Friedhof aufgefunden wurde, stammt von einem Schwein. Wie es zu dem dem makabren Scherz kam, ist jedoch weiterhin unklar. Dies ist die Geschichte.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren