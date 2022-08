Steigende Unfallzahlen bei Radfahrern - Promis aus der Region werben fürs Helmtragen

Mannheim. Die Polizei hat wegen landesweit steigender Unfallzahlen bei Radfahrern die Präventionskampagne #helmdrauf ins Leben gerufen. Im ersten Halbjahr dieses Jahres habe es über 20 Prozent mehr Unfälle gegeben im Vergleich zum Zeitraum im vergangenen Jahr, teilte das Innenministerium Baden-Württemberg mit.

Die Zahl der getöteten Radfahrerinnen und Radfahrer stieg von 25 auf 31. Fast 75 Prozent der Todesfälle waren auf einem Elektrofahrrad unterwegs gewesen. An mehr als jedem vierten Fahrradunfall war ein E-Bike beteiligt. Diesem Trend könne sich auch das Polizeipräsidium Mannheim nicht entziehen, heißt es in der Mitteilung.

Mehr als die Hälfte der verunfallten Radfahrer hätten keinen Helm getragen, obwohl der Leben retten könne, so die Polizei weiter. „Viele Radfahrer unterschätzen nach wie vor die Gefahren und insbesondere die Geschwindigkeiten im Straßenverkehr", so das Polizeipräsidium Mannheim. Deshalb beteiligt es sich an der bundesweiten Präventionskampagne #KopfEntscheidung, die auch landesweit unter #helmdrauf umgesetzt wird.

In der Social-Media-Kampagne werben bekannte Gesichter aus der Region für das Tragen von einem Helm. Oliver Baumann, Torhüter der TSG Hoffenheim, MLP-Gründer Manfred Lautenschläger, Kabarettist Frank Kain und die Moderatorin Tina Babbel setzen ein Statement auf dem Facebook- und Twitteraccount der Polizei Mannheim.