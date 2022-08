Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

CSD in Mannheim: So feierten die Menschen am Samstag in Mannheim den Christopher Street Day.

60 Tonnen Hilfsgüter für Mannheims Partnerstadt in Moldau: Mannheim unterstützt geflüchtete Menschen mit Spenden und schickt dafür Pakte nach Chisinau, wo ukrainische Flüchtlinge aufgenommen werden.

Bewerbung für Mannheimer Demokratiepreis noch möglich: Der Mannheimer Demokratiepreis ist wieder ausgeschrieben: Zu gewinnen gibt es mehrere Tausend Euro. Wir haben indes mit den Vorjahressiegern gesprochen - und sie erklären, warum sie jetzt die OB-Wahl im Visier haben.

Grün-Weiss Mannheim empfängt Großhesselohe - es geht um die Meisterschaft: Spannendes Finale in der Tennis-Bundesliga. Am Sonntag gastiert der Tabellenzweite Großhesselohe in Mannheim. Die Bayern müssen gewinnen, wollen sie noch Meister werden - und treten daher wohl mit großen Namen an.

Unbekannte stehlen aus Mannheimer Supermarkt und attackieren Mitarbeiterin: Zwei unbekannte Männer haben am Freitagmorgen in einem Supermarkt im Mannheimer Stadtteil Neckarstad-Ost Zigarettenpackungen gestohlen. Als eine Mitarbeiterin die beiden aufhalten will, beißt ihr einer der Männer in die Hand.

WM-Baustellen in Katar - Siegespokal für fehlende Menschrechte: Auf den WM-Baustellen des arabischen Emirates hat sich einiges getan. Aber 100 Tage vor dem Beginn der WM in Katar ziehen Menschenrechtsorganisationen ein eher ernüchterndes Fazit.

Mannheimer Versöhnungskirche - spannendes Kapitel der Kirchengeschichte: Die evangelische Versöhnungskirche im Süden der Stadt Mannheim gilt als Paradebeispiel für den zeitgenössischen Sakralbau der 1960er Jahre. Ihre Entstehung ist ein spannendes Kapitel regionaler Kirchengeschichte.

