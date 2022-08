Rhein-Neckar. Was war los am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Ampeln, Laternen, Hallenbäder - so will die Stadt Mannheim Energie sparen: Im kommenden Winter könnte es in Deutschlands Wohnungen und Städten kalt werden. Die Stadt Mannheim möchte einen Beitrag zum Energiesparen leisten und hat ein Maßnahmenpaket erarbeitet. Hallenbäder, Ampeln, Straßenbeleuchtung und noch vieles mehr könnten betroffen sein.

Über 80-Jähriger verstirbt in Mannheimer Krankenhaus - 500. Todesfall im Zusammenhang mit Corona-Virus: Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Dienstag mit 253 Neuinfektionen auf 531,1 gesunken. Seit Beginn der Pandemie sind in Mannheim 500 Menschen an dem Virus gestorben.

Gesundheitsamt Rhein-Neckar rät vom Baden im Neckar ab: Schwimmen im Neckar kann ungesund sein. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises rät aus mehreren Gründen vom Baden im Fluss ab. Gute Nachrichten gibt es dafür für die Freibäder und Badeseen im Landkreis.

Christopher Street Day in Mannheim: Diese Straßen werden gesperrt: Fantasievolle Kostüme, jede Menge Show und ein Zeichen für Akzeptanz, Vielfalt und Lebensfreude. Der Christopher-Street-Day findet am Samstag in Mannheim statt. Dafür werden zahlreiche Straßen gesperrt und Straßenbahnen fallen aus.

Warum im Regionalverkehr Rhein-Neckar derzeit viele Züge ausfallen: Bis einschließlich Freitag fallen in der Region Rhein-Neckar und in der Pfalz mehrere Züge aus. Welche Strecken betroffen sind und welche Ausweichrouten vorgeschlagen werden.

Schläge und Messerstiche - Anklage nach brutaler Attacke in Neckargemünd: Ein 20 Jahre alter Mann wird in Neckargemünd überfallen, brutalst zusammengeschlagen und mit einem Küchenmesser verletzt. Jetzt hat das Landgericht Heidelberg das Hauptverfahren gegen zwei junge Männer eröffnet. War Rache die treibende Kraft?

Nach wenigen Minuten ist Schluss - der Nichtauftritt von Rapper Haftbefehl in Mannheim: Der Offenbacher Hip-Hop-Star hält bei seinem Nachholkonzert im Hafen 49 nur ein paar Minuten durch. Immerhin: Das Publikum bekommt sein Geld zurück - und kann Gangsta-Rap-Klischees weiter für bare Münze nehmen.

