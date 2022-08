Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Ungewöhnlich niedrige Pegelstände am Rhein: Das Wasser wird immer weniger. In Mannheim lag der Pegelstand des Rheins am Mittwoch bei 1,14 Meter. Das wirkt sich auch auf die Schifffahrt aus. Ganz anders ist die Lage am Neckar

Gondeln fahren am Wochenende wieder im Mannheimer Luisenpark: Nach Abschluss der Bauarbeiten an Leitungen nehmen die Gondolettas im Mannheimer Luisenpark ab Samstag wieder ihren Betrieb auf. Auf dem Parkgelände wird an anderen Stellen aber noch gewerkelt.

Fahrbahnsanierung in Mannheimer Innenstadt - diese Straßen werden gesperrt: Ab Ende August soll in mehreren Bauabschnitten der Fahrbelag saniert werden. Zusätzlich werden die Parkflächen umgestaltet. Mit diesen Einschränkungen müssen Anwohner rechnen

Wende bei Affäre um Betriebsrat von SAP Eigentlich wollte ein fristlos gekündigter Betriebsratsvorsitzender von SAP am Donnerstag vor dem Landesarbeitsgericht Mannheim um seinen Job kämpfen. Jetzt ist es anders gekommen

SPD-Politiker Stoch ärgern Schoppers „plumpe Aussagen“: SPD-Oppositionschef attackiert die baden-württembergische Kultusministerin. Warum er die „Grundschule ohne Noten“ dennoch gut findet

Wie Lufthansa das Flugchaos beenden will - Kundenvorständin im Interview: Christina Foerster ist im Lufthansa-Vorstand für die Kundenbeziehungen verantwortlich. Hier spricht sie über die Aussichten für Urlaubsreisen, verlorene Koffer und stundenlange Hotline-Warteschleifen

