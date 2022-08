Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

So wirkt sich die Hitze auf Seen und Flüsse in Mannheim aus: Hohe Temperaturen und kaum Regen - das bleibt für Gewässer in Mannheim nicht ohne Folgen. Das Niedrigwasser in Rhein und Neckar beeinträchtigt den Schiffsverkehr, und auch Mensch und Tier spüren die anhaltende Trockenheit.

Ornithologe Peter Berthold - Walldorfer Katzenarrest ist eine „Hau-Ruck-Aktion“: Die Katze gehört ins Haus, das findet Ornithologe Peter Berthold. Sie seien mit die "größten Feinde unserer zusammengeschrumpften Artenvielfalt", sagt er. Mit dem Vorgehen in Walldorf kann er aber nicht viel anfangen.

Helfer sammeln Kippen an Stränden und Wiesen in Mannheim: In einem Eimer sammeln die Surfrider Zigarettenstummel, die sie am Ufer der Flüsse in Mannheim gefunden haben. Die Ergebnisse der Aktion "Rheinkippen" sollen präsentiert werden - und das Außmaß an Müll veranschaulichen.

Deutscher "Flughafencheck" - Mannheim auf letztem Platz: München liegt ganz vorne, Mannheim ganz hinten. Im alljährlichen "Flughafencheck" der Pilotengewerkschaft Cockpit schneidet der City Airport am schlechtesten ab - der Grund ist eindeutig.

Herrenloser Teddy auf A 6 bei Mannheim findet seinen Besitzer wieder: Ein Motorradfahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis hatte das Stofftier am vergangenen Wochenende auf der A 6 verloren. Er meldete sich nun nach einem Aufruf bei der Polizei und plant, gemeinsam mit seiner Nichte zur Übergabe zu kommen.

Stadt Mannheim warnt: Brandgefahr durch falsch geparkte Autos: Wer sein Fahrzeug an der falschen Stelle parkt, riskiert einen Brandausbruch. Die Stadt Mannheim appelliert, bei der anhaltenden Trockenheit Autos nicht an Grünstreifen abzustellen. Verstöße werden empfindlich geahndet.

Messe Equitana gastiert auf dem Maimarktgelände in Mannheim: Auf dem Maimarktgelände dreht sich am Wochenende alles um Pferd und Reiter. Denn die Messe Equitana Open Air ist von Freitag bis Sonntag in Mannheim. Für Pferdesport-Begeisterte gibt es Shows, für Sportler Turniere.

Winkler sorgt für einen Startrekord beim SV Waldhof: Nach dem späten Mentailtäts-Erfolg gegen Aue kann der Mannheimer Drittligist SV Waldhof selbstbewusst nach Meppen fahren. Trainer Neidhart spart schon für das nächste Standard-Tor.

