Rhein-Neckar. Was war los am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Rettete das Bauchgefühl eines Mannheimer Arztes das Leben eines Babys? Von „Zurück nach Hause“ zu „Heute werde ich Mutter“ - Odenwälderin Karolin Arnold ist eigentlich nur zum Geburtsvorgespräch ins Mannheimer Klinikum gekommen. Doch Arzt Oliver Nowak hat ein schlechtes Bauchgefühl und rettet somit das ungeborene Kind.

Laut Mannheimer ZEW-Studie: Arbeitszeit im Homeoffice steigt langfristig stark: Homeoffice ist spätestens seit Corona normal. Auch im dritten Jahr der Pandemie erwarten Unternehmen, dass die Arbeitszeit im heimischen Büro langfristig zunimmt. Die Forscher des Mannheimer ZEW haben noch weitere Details in ihrer Studie heausgefunden.

Betrieb der Rheinfähre Altrip wegen Niedrigwasser eingestellt: Der Betrieb der Rheinfähre Altrip, die normalerweise ganzjährig auf dem Rhein zwischen der Stadt Altrip und Mannheim-Neckarau verkehrt muss vorerst wegen Niedrigwasser pausieren. Auch die Kollerfähre hat bereits den Betrieb eingestellt.

Mord an einer 17-Jährigen am Willersinnweiher: „Der Angeklagte hat keine Reue gezeigt“: Der Prozess um den Mord und die Vergewaltigung an einer 17-Jährigen ist am Dienstag zu Ende gegangen. Nicht-öffentlich, wie der gesamte Prozess. Was wir über die Verhandlung wissen.

Nach Verkauf - so geht es mit dem Ludwigshafener "KulTurm" weiter: Der Bunker-Wasserturm im Hemshof ist eines der außergewöhnlichsten Gebäude der Stadt. Im Krieg bot er Schutz, heute eine grandiose Aussicht aus 50 Metern Höhe. Wir haben mit den neuen Betreibern über ihre Pläne gesprochen.

Länder sollen ab Oktober wieder Maskenpflichten verhängen können: Ein Entwurf für das Infektionsschutzgesetz sieht vor, dass Bundesländer bei einer Corona-Welle im Herbst wieder Maskenpflichten verhängen dürfen. Die baden-württembergische Landesregierung findet, dies reiche nicht aus.

Waldbrand in der Nähe des Hambacher Schlosses in Neustadt – Feuerwehr aktuell im Einsatz: Unterhalb des Hambacher Schlosses brennt es. Eine Rauchsäle ist von weitem sichtbar. Die Stadt Neustadt rät Anwoherinnen und Anwohnern in der Nähe, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Warum der Blogger Sascha Lobo in seinem Podcast über Speyer lästert: Die vermeintlich heißeste Stadt Deutschlands hat keinen echten Baum in der Fußgängerzone. Aber was hat das mit dem Lachen von Armin Laschet im Ahrtal zu tun?

