Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Streetfood & Drinks Festival in Neckarstadt-West begeistert Besucher kulinarisch und musikalisch: Sommernächte bei leckerem Essen und kühlen Getränken: Tausende Besucher strömen am Wochenende zu Streetfood & Drinks in der Neckarstadt-West. Das Festival am Stromwerk punktet aber nicht nur mit kulinarischen Leckereien

Sarah Connor in Schwetzingen: Sarah Connor gehört zu den erfolgreichsten Pop- und Soulsängerinnen Deutschlands. Mit ihrer Tour „Herz Kraft Werke“ gastierte sie am Samstagabend bei Musik im Park im Schlossgarten Schwetzingen

Erfüllt die Videoüberwachung in Mannheim ihren Zweck?: Wie bewertet die Landesregierung die Videoüberwachung nach dem Mannheimer Modell? Zwei Landtagsabgeordnete hatten sich mit einer Kleinen Anfrage informiert und folgende Antworten erhalten

Straßentheaterfestival in Ludwigshafen ist zurück: Zwei Jahre Pause, jetzt ist wieder mächtig was los: Das Straßentheaterfestival bringt eine spezielle Magie zurück nach Ludwigshafen. Und trifft auf ausgehungertes Publikum, dass sich nach Kunst und Kultur sehnt

Ludwigshafener Tafel reagiert auf größeren Bedarf: Die Preise steigen und mit ihnen die Bedürftigkeit. Zwar hatte wegen der großen Belastungen für die Ehrenamtlichen die Ludwigshafener Tafel einen Aufnahmestopp für Neukunden verhängt. Doch das ändert sich jetzt

Autofahrer reißt Ampel am Ortseingang Lampertheim mit und flüchtet: Ein Auto ist am frühen Sonntagmorgen frontal gegen eine Ampel in der Mannheimer Straße gefahren. Der Fahrer flüchtete noch vor Eintreffen der Beamten und ließ verletzte Insassen zurück

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren