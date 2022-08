Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

9-Euro-Ticket: So fällt die erste Bilanz des VRN aus: In diesem Monat ist das Reisen in ganz Deutschland mit dem 9-Euro-Ticket noch möglich. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar hat aber trotzdem schon eine Bilanz zum Verkauf des Tickets erstellt - die wenig positiv ausfällt

Bombenverdacht in Mannheim-Wohlgelegen: Ein Bombenverdachtspunkt ist bei Bauarbeiten am Eisenlohrplatz im Mannheimer Stadtteil Wohlgelegen aufgetaucht. Die Stadt plant Untersuchungen und eine eventuelle Evakuierung am Wochenende

Angeklagter wegen Mord an 17-Jähriger am Willersinnweiher in Ludwigshafen verurteilt: Im März 2020 ist eine Frau am Willersinnweiher vergewaltigt und gewürgt worden. Sie erlitt schwerste Verletzungen und starb. Nun ist ein Mann vor dem Frankenthaler Landgericht verurteilt worden - auch wegen anderer Taten

Welche Eindrücke "MM"-Leser von einem Besuch auf dem Buga-Gelände mitnehmen: Sehr beeindruckt von der Größe sind viele Leser des "Mannheimer Morgen", als sie jetzt bei einer exklusiven Führung das Gelände besichtigten

Hitzewelle im Südwesten erwartet: Sommer ist prinzipiell die Zeit von Sonnenbaden und Sonnenbrand, von Eisschlecken und Klimaanlage. Doch Trockenperioden und Hitzewellen wie dieser Tage gehen auch mit allerhand negativen Folgen einher

Glasfaser in Schriesheim und Heddesheim bis 2025 möglich: Das Internet in Heddesheim, Hirschberg und Schriesheim ist schon heute fast überall schnell. Mehr Zukunftssicherheit verspricht ein Glasfasernetz bis ins jedes Haus. Ob das kommt, entscheiden die Kunden

Beim Projekt "2023 Vasen" entstehen Gefäße aus Mannheimer Ton: „2023 Vasen“ der barac-Künstlergemeinschaft hat am Herzogenriedpark Station gemacht. Das Kunstprojekt zum Mitmachen für alle findet jeden Sonntag statt. Getöpfert wird mit Ton, den die barac-Künstler auf Franklin gefunden haben.

