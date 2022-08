Mord an 17-Jähriger am Willersinnweiher in Ludwigshafen: Angeklagter verurteilt

Ein 19 Jahre alter Ludwigshafener ist am Dienstag vor dem Frankenthaler Landgericht wegen Mordes und Vergewaltigung an einem 17-jährigen Mädchen zu zehn Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Die junge Frau war im März 2020 schwer verletzt an einer Uferböschung des Willersinnweihers in Ludwigshafen von einem Fußgänger entdeckt worden. Die 17-Jährige, die aus Frankenthal stammte, war gewürgt

