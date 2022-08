Gebäudebrand in Mannheim-Sandhofen - eine Person gestorben

Mannheim. Bei einem Brand in Mannheim-Sandhofen ist am Dienstagmittag eine Person ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, brach aus bislang noch unbekannten Gründen gegen 14 Uhr das Feuer aus. Die Feuerwehr teilt mit, dass zunächst eine Person in der Brandwohnung vermisst wurde.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr konnten die Person aus dem Gebäude retten, die jedoch noch an der Einsatzstellen ihren lebensbedrohlichen Verletzungen erlag. Die Nachlöscharbeiten und die Kontrolle der angrenzenden Bereiche dauerten noch bis in die Nachmittagsstunden an. Über das weitere Ausmaß liegen laut Polizei noch keine weiteren Informationen vor.

