Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Leichenfund in Neckarstadt-West - Drei Tatverdächtige in U-Haft: Nachdem am Montagabend in einer Dachwohnung in der Mannheimer Neckarstadt-West ein Toter gefunden wurde, befinden sich nun drei Männer wegen Verdachts des gemeinschaftlichen Totschlags in Untersuchungshaft

Oberleitungsschaden in Mannheim behoben: Seit Mittwoch um 17.10 Uhr ist der Oberleitungsschaden repariert, der mehr als einen Tag lang für ein Chaos rund um den Mannheimer Hauptbahnhof gesorgt hatte.

BASF-Chef Martin Brudermüller gibt leichte Entwarnung für das Ludwigshafener Stammwerk: Muss der Dax-Konzern beim Ausrufen der Gasnotfallstufe vielleicht doch nicht das komplette Stammwerk herunterfahren? Der Vorstandsvorsitzende gibt sich zumindest etwas zuversichtlicher.

Wie Mannheim ab 2026 den Rechtsanspruch auf Ganztag erfüllen will: Ab dem Herbst 2026 haben Eltern ein Recht auf ganztägige Betreuung in Grundschulen. Das stellt die Stadt vor gewaltige Herausforderungen. Denn derzeit sind erst zehn von 33 Grundschulen im Ganztag. Das soll sich rasch ändern.

Warum Neustadt in der Nazi-Zeit ein Zentrum des Schreckens war: Ein ehemaliges Gebäude der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) soll in den kommenden zwei Jahren zum außerschulischen Lernort werden. Es geht um nichts anderes als um die Bedeutung von Demokratie in unserer Gesellschaft.

20 Konzerte unter Mannheims freiem Himmel - und umsonst: Die Alte Feuerwache Mannheim präsentiert im Juli und August 20 kostenlose Open-Air-Konzerte, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Kinonacht soll Lust auf Filme wecken: 60 bis 70 Prozent weniger Kinogänger während der Pandemie: Das Publikum kehrt nur langsam zurück in die Vorführsäle. In Heidelberg gibt eine Kinokonzeption Tipps, wie sich das ändern lässt.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

