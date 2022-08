Bombenverdacht in Mannheim-Wohlgelegen

Mannheim. Bei Bauarbeiten am Eisenlohrplatz im Mannheimer Stadtteil Wohlgelegen ist ein Bombenverdachtspunkt entdeckt worden. Wie die Stadt Mannheim mitteilt, wird dieser nun im Laufe der Woche von Experten untersucht. Die Stadt weist weiter daraufhin, dass es sich bei der Stelle um einen Verdachtspunkt handelt, nicht um einen tatsächlichen Fund.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sollte sich aufgrund der Untersuchung der Verdacht jedoch bestätigen und eine Entschärfung notwendig sein, wäre nach Angaben der Stadt eine Evakuierung der umliegenden Wohngegend notwendig: diese wäre aktuell für Sonntag, 7 August, vorgesehen.

Die Stadt bittet Anwohnerinnen und Anwohner, sich auf der Stadt-Mannheim-Homepage ab Donnerstag über die Lage zu informieren. Dadurch soll mehr Vorlaufzeit für die Bevölkerung gewonnen werden, so dass im Bestätigungsfall eines Fundes keine Ad-hoc-Evakuierung erfolgen muss.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Die Stadt teilt weiter mit, dass der Verdachtspunkt hat nichts mit den vorbereitenden Bauarbeiten für die BUGA zu tun hätte, sondern bei der Errichtung einer Kindertagesstätte und zusätzlichen Haltestelle am Eisenlohrplatz aufgetreten sei. In diesem Bereich wird es künftig zu weiteren Sondierungsmaßnahmen kommen, was weitere Verdachtspunkte hervorbringen könnte.

Aussagen zu einem möglichen Evakuierungsradius sowie zur Zahl der eventuell betroffenen Personen können derzeit laut Stadt nicht getroffen werden.