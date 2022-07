Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mädchen nach Unfall im Weinheimer Miramar im künstlichen Koma: Die Siebenjährige, die am Sonntag im Freizeitbad wiederbelebt werden musste, befindet sich aus gesundheitlichen Gründen in Narkose. Während sich Polizei und Geschäftsleitung zu dem Badeunfall bedeckt halten, hat uns der Onkel des Mädchens seine Sicht erzählt.

Was wird aus der Mannheimer Bordell-Gasse Lupinenstraße? Der Volksmund nennt sie die „Neunzehnte“, seit 1961 ist die Lupinenstraße erklärtes Sperrgebiet für Prostitution. Nach eigenen Angaben will ein Investor dort Wohnraum schaffen. Wir haben im Rathaus nachgehört, was da dran ist.

Auf gefährlichem Weg in die Mannheimer Kunststraße: Obwohl die Stadt Mannheim Bodenschwellen und Warnbaken aufstellt, ignorieren viele Autofahrer das Verbot und fahren in die Kunststraße. Jetzt haben sie eine besonders abenteuerliche - und gefährliche - Variante gefunden.

Freier Schwimmbadeintritt: Mannheimer Kinder und Jugendliche dürfen sich freuen, denn in den Sommerferien können sie wieder kostenlos ins Schwimmbad.

Tatverdächtiger festgenommen: Eine 64 Jahre alte Frau war in einem Gewerbegebiet in Sinsheim tot in ihrem Auto aufgefunden worden. Jetzt erging Haftbefehl gegen einen Mann.

Wo in Ludwigshafen derzeit neue Wandkunstwerke entstehen: In diesem Sommer werden weitere Wände in der Chemiestadt bemalt - diesmal ist sogar ein Bunker dabei. Zudem gibt es am Samstag und Sonntag erstmals ein MURALU-Wochenende, bei dem einiges geboten wird.

Zwei Stars bei Waldhof Mannheim: Endlich rollt der Ball wieder in der 3. Liga. Der SV Waldhof wird auf einige Ex-Mannheimer treffen und freut sich über zwei der größten Promis in seinen Reihen. Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

"Die Lage ist dramatisch": Rund um die Sandhäuser Partnergemeinde Lège-Cap-Ferret kämpfen Feuerwehrleute gegen die Flammen. Der Mannheimer Ex-Fußballprofi Gernot Rohr lebt seit Jahrzehnten in der Gironde - und beschreibt die Lage vor Ort.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!