Heidelberger Druckmaschinen: Aktionäre vermissen Dividende

Heidelberger Druckmaschinen ist trotz zeitweisem Corona-Lockdown am Standort China, Ukraine-Krieg und Lieferkettenproblemen stabil und mit gutem Auftragspolster ins neue Geschäftsjahr gestartet. Das sagte der neue Vorstandschef Ludwin Monz am Donnerstag bei der virtuellen Hauptversammlung. Für 2022/23 peilt der Maschinenbauer mit Sitz in Wiesloch einen Umsatz von rund 2,3 Milliarden Euro an

...