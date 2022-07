Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie Mannheimer die heißesten Tage des Jahres verbringen: Bei Gleisarbeiten, am Grill, im Biergarten, beim Friseur und in der Eisdiele: Den Menschen in Mannheim macht die Hitze unterschiedlich stark zu schaffen. Wie sie die heißen Tage erleben und wie sie sich dagegen wappnen.

Schwerverletzte bei Brand in Mannheimer Gaststätte: Großeinsatz in den Mannheimer Quadraten: Am Dienstagmorgen hat es in einer Gaststätte gebrannt. Es wurden mehrere Personen verletzt, insgesamt sechs wurden nach Angaben der Feuerwehr ins Krankenhaus eingeliefert.

Stadt Mannheim schließt das Thomashaus: Die Stadt Mannheim gibt das Thomashaus als Erstanlaufstelle für Geflüchtete mit Ende der Mietvereinbarung Ende September auf. Das erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz am Dienstag.

Randale in Lampertheim Eine Woche nach den Randalen in Lampertheim sind die Hintergründe nicht aufgeklärt. Wie die Polizei auf Anfrage sagte, deuten Hinweise darauf hin, dass ein Überfall im Juli zu der Gewalt geführt habe.

Duo verletzt und fehlt dem SV Waldhof Der SV Waldhof muss beim Saisonauftakt gegen Viktoria Köln am Samstag auf zwei verletzte Kreativkräfte verzichten: Adrien Lebeau fehlt wegen einer Prelllung, Marc Schnatterer fällt mit einem Muskelfaserriss in der Wade aus.

Kretschmann will Schließung von Spaß- und Hallenbädern prüfen lassen: Was ist in einer verschärften Gaskrise im Herbst und Winter zumutbar? Regierungschef Kretschmann will notfalls Schwimmbäder zusperren lassen - was vor allem für Kinder nach der schweren Corona-Zeit eine schlechte Nachricht wäre. Die Liberalen lehnen ein "Badeverbot" ab.

Walldorf - Halter wehren sich gegen Katzen-Ausgangsverbot: Die Empörung war groß, als im Mai in Walldorf eine deutschlandweit einzigartige Ausgangssperre für Katzen angeordnet wurde. Noch bis Ende August müssen die Katzen und ihre Halter leiden. Ein Schlupfloch bleibt ihnen aber.

Urlaub zu Hause genießen: Spaß für die ganze Familie, idyllische Natur, Wasserspaß und Erholung. Entdecke, was unsere Region diesen Sommer zu bieten hat!

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren