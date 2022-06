Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Interview mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschman will gezielt Fachkräfte aus dem Ausland anwerben, fordert aber auch, dass die Deutschen wieder mehr arbeiten sollen.

Das Download-Festival mit Metallica im Liveblog: 70.000 Besucher kommen an diesem Freitag zum Download-Festival nach Hockenheim. Bands aus der Rock- und Metalszene spielen auf dem Hockenheimring. Dieser Artikel wird ständig aktualisiert.

Standortumfrage der IHK Pfalz: Starke Heimatverbundenheit, aber reichlich Unzufriedenheit bei Wirtschaftsfaktoren: So lässt sich das Ergebnis der Standortumfrage der Industrie-und Handelskammer Pfalz auf den Punkt bringen. Vor allem Ludwigshafen hat gelitten.

Mutmaßliches Tötungsdelikt - Polizei findet tote Frau in Pkw in Sinsheim: Die Polizei hat am Donnerstagabend eine 64 Jahre alte Frau tot in einem Pkw aufgefunden. Aufgrund der äußeren Umstände gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus.

Bewerbungen für Mannheimer Demokratiepreis jetzt möglich: Der Mannheimer Demokratiepreis wird erneut vergeben: Bewerben können sich Personen oder Gruppen aus Mannheim mit Projekten, Aktionen oder Initiativen, die sich mit demokratischen Themen und Werten befassen.

„MM“ bietet Tour zu Ersatzspielstätten des Nationaltheaters Mannheim an: Geplant sind Besuche der Ersatzspielstätten im Alten Kino auf Franklin, der Oper am Luisenpark und im Schwetzinger Schlosstheater an, wo der Höhepunkt wartet: Das Nationaltheater Mannheim feiert Premiere der Mozart-Oper „Così fan tutte“.

Stadtarchiv arbeitet queere Geschichte Mannheims seit der Kaiserzeit auf: Beim 7. Mannheimer Regenbogenempfang hat Oberbürgermeister Peter Kurz das respektvolle und vielfältige Miteinander in der Stadt betont. Das Stadtarchiv hat die queere Geschichte seit der Kaiserzeit aufgearbeitet.

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Im neuen Newsletter “MM Business Class” informiert Sie die Wirtschaftsredaktion des "Mannheimer Morgen" über die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten aus Mannheim und der Region. Jetzt kostenfrei anmelden und jeden Mittwoch den Newsletter “MM Business Class” erhalten!