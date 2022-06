Mutmaßliches Tötungsdelikt: Polizei findet tote Frau in Pkw in Sinsheim

Sinsheim. Die Polizei hat am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr am Rande eines Gewerbegebiets bei Sinsheim eine 64 Jahre alte Frau tot in einem Pkw aufgefunden. Nach Angaben der Polizei seien die genauen Hintergründe derzeit noch unklar. Man gehe aber aufgrund der äußeren Umstände und den bisherigen Ermittlungen von einem Tötungsdelikt aus.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg und die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Noch in der Nacht wurde der Fundort weiträumig abgesperrt. Die Zentrale Kriminaltechnik sowie das Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg wurden unterstützend hinzugerufen. Zur Klärung der genauen Todesumstände hat das Polizeipräsidium Mannheim eine 69-köpfige Sonderkommission eingerichtet.

