Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheim startet Sauberkeitsoffensive: Die Mannheimer Planken glänzen nach der Grundreinigung wieder. Nun soll die Stadt auch im Hinblick auf die Buga „einen guten Eindruck hinterlassen“, so Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell. Das sind die Pläne.

Nach Corona-Ausbruch mit 13 Toten: Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat die Ermittlungen gegen leitende Mitarbeiter des Pflegeheims „Haus am Park“ in Neckarau eingestellt. Im Herbst 2021 waren dort 13 Menschen nach einem Corona-Ausbruch gestorben.

Raserprozess am Landgericht Frankenthal: Nach dem tragischem Unfall mit drei Toten bei Weisenheim am Berg im September 2020 hat das Gericht am Donnerstag die Unfallstelle ins Visier genommen. Polizeibeamte und Zeugen erinnerten sich an den Tag - und den Angeklagten.

Nach Reizgas-Vorfall an Viernheimer Schule: Zwölf Schüler waren am Mittwoch durch Reizgas in der Viernheimer Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) verletzt worden - nun konnten alle Schülerinnen und Schüler das Krankenhaus wieder verlassen.

Monnem Bike verwandelt Mannheimer City in Erlebnisort: Das Velo-Festival und Spielraum Stadt präsentieren am 25. Juni in Mannheim eine Fülle von Aktionen. Was am Samstag wo geboten ist.

Metallica spielt in Hockenheim auf größter Bühne Europas: Kurz vor Beginn des Download-Festivals im Motodrom am Freitag sorgen allein 300 Stage-Mitarbeiter für eine gigantische Technik. Die US-Rocker brauchen quasi nur noch ihre Gitarren einzustöpseln - ein Besuch vor Ort.

Neuer Rechtsverteidiger kommt aus Paderborn: Fußball-Drittligist SV Waldhof ist auf der Suche nach einer Verstärkung für die rechte Abwehrseite bei Zweitligist SC Paderborn fündig geworden.

Bleiben im Waldhof mehr Parkplätze erhalten? Im Streit um wegfallende Parkplätze im Speckweg im Mannheimer Stadtteil Waldhof könnte sich ein Kompromiss abzeichnen. Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) hat nun zu einem öffentlichen Bürgergespräch eingeladen.

Im neuen Newsletter “MM Business Class” informiert Sie die Wirtschaftsredaktion des "Mannheimer Morgen" über die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten aus Mannheim und der Region. Jetzt kostenfrei anmelden und jeden Mittwoch den Newsletter “MM Business Class” erhalten!

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren