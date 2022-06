Mit diesem Heimspiel startet der SV Waldhof in die Saison 22/23 – Spielplan veröffentlicht

Mannheim. Der Saisonauftakt in der 3. Liga rückt näher: Der DFB hat am Freitag den Spielplan für die neue Saison 22/23 veröffentlicht. Zum Auftakt empfangen der SV Waldhof den FC Viktoria Köln im Carl-Benz-Stadion. Diesen Saisonauftakt gab es bereits in der Saison 20/21. Damals endete die Partie mit 2-2. Die zeitgenauen Ansetzungen der Partien folgen laut dem Verein in den kommenden Wochen.

Und so sieht der Spielplan für die Saison 22/23 aus:

Spieltag: FC Viktoria Köln (H) – 23.-25.07. Spieltag: SC Verl (A) – 05.-07.08. Spieltag: FC Erzgebirge Aue (H) – 09.-10.08. Spieltag: SV Meppen (A) – 12.-15.08. Spieltag: Borussia Dortmund II (H) – 19.-22.08. Spieltag: SV Elversberg (A) – 26.-29.08. Spieltag: SpVgg Bayreuth (H) – 02.-05.09. Spieltag: FC Ingolstadt (A) – 09.-12.09. Spieltag: SV Wehen Wiesbaden (H) – 16.-19.09. Spieltag: VfL Osnabrück (A) – 30.09 – 03.10. Spieltag: 1. FC Saarbrücken (H) – 07.-10.10. Spieltag: SC Freiburg II (A) – 14.-17.10. Spieltag: Rot-Weiss Essen (H) – 21.-24.10. Spieltag: Dynamo Dresden (H) – 28.-31.10. Spieltag: Hallescher FC (A) – 04.-06.11. Spieltag: FSV Zwickau (H) – 08.-09.11. Spieltag: VfL Oldenburg (A) – 11.-14.11. Spieltag: TSV 1860 München (H) – 13.-16.01. Spieltag: MSV Duisburg (A) – 20.-23.01.

So läuft der Vorverkauf:

Weiterhin läuft der Dauerkartenverkauf für die Saison 22/23. Alle Dauerkartenbesitzer erhalten zudem ein Vorkaufsrecht für sämtliche Spiele im DFB-Pokal des SV Waldhof Mannheim. Für das Vorkaufsrecht in der 1. Pokalrunde gegen Holstein Kiel muss die Dauerkarte bis einschließlich dem 28.06.2022 gekauft werden. Nachfolgend wird der Vorverkauf für das Heimspiel gegen den Zweitligisten am Sonntag den 31.07.2022 um 18 Uhr im Carl-Benz-Stadion starten. Die genauen Verkaufsphasen werden zeitnah seitens des SV Waldhofs verkündet, hieß es in einer Meldung.

