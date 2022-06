„MM“ bietet Tour zu Ersatzspielstätten des Nationaltheaters Mannheim an

Wegen der Generalsanierung des Nationaltheaters Mannheim (NTM) muss der Betrieb ab der neuen Spielzeit zwangsläufig auf insgesamt sieben Ersatzspielstätten ausweichen. Dies ist voraussichtlich für die kommenden fünf Jahre der Fall. Damit sich die Besucherinnen und Besucher des NTM einen Eindruck von den neuen Locations verschaffen können, lädt der „Mannheimer Morgen“ seine Leserinnen und Leser am Donnerstag, 14. Juli, zu einer Besichtigung der Spielstätten im Alten Kino auf Franklin, der Oper am Luisenpark (Opal) sowie dem Schlosstheater Schwetzingen ein. Höhepunkt der Veranstaltung ist der Besuch der Mozart-Oper „Così fan tutte“ im Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses, die dort ihre Premiere feiern wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es geht darum, die Sanierungsmaßnahmen zu erklären. Wir wollen zeigen, wo künftig gespielt wird“, sagt „MM“-Kulturchef Stefan M. Dettlinger zu der Veranstaltung. Er befürchtet, dass die sonst durchschnittlich 320 000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr wegen der Generalsanierung des Hauses am Goetheplatz für das NTM schwer zu halten sein werden, einfach weil den Besucherinnen und Besuchern die Ersatzspielstätten nicht bekannt seien. Dem soll möglichst entgegengesteuert werden. „Es geht um die Vermittlung, dass man immer noch Theater und Oper erleben kann, und wir wollen Lust machen auf die Ausweichspielstätten. Mit der Inszenierung der Mozart-Oper wird es ein spannender Abend werden“, ist sich Dettlinger sicher.

Volles Programm

Los geht die Tour um 15.30 Uhr am Redaktionsgebäude des „MM“ in der Dudenstraße 12-26. Nachdem ein kleines Verpflegungspaket ausgegeben wurde, fährt der Bus zunächst zum Alten Kino. Damit die „MM“-Leserinnen und Leser einen möglichst großen Einblick in die Interimsspielstätte auf Franklin gewinnen können, steht ein Treffen mit NTM-Intendant Christian Holtzhauer auf dem Programm. Weiter geht es danach zum Luisenpark, wo der Bus voraussichtlich gegen 16.45 Uhr eintrifft. Es folgt eine Begehung der Opal mit Intendant Albrecht Puhlmann.

Um 17.30 Uhr bricht der Tross nach Schwetzingen auf, wo der Bus gegen 18 Uhr am Schloss ankommen soll. „Der krönende Abschluss“, so Dettlinger, mit der Aufführung der Oper „Così fan tutte“ beginnt schließlich um 19 Uhr. Zuvor gibt es eine Kurzeinführung im Foyer des Schlosses. Zwischendurch wird gegen 20.30 Uhr eine Pause eingelegt, in der für Verpflegung gesorgt sein wird. Das Vorstellungsende ist gegen 22 Uhr vorgesehen. Danach wartet auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einem Glas Sekt ein Zusammenkommen mit Intendant Puhlmann und einer Sängerin oder einem Sänger der Oper. Die Rückfahrt erfolgt gegen 22.30 Uhr.

Das NTM hofft, einen „ersten Einblick in die Ersatzspielstätten geben“ zu können. Doreen Röder, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Oper und Tanz am NTM: „Wir freuen uns, die künftigen Spielorte vorstellen und dann gleich eine Premiere feiern zu dürfen.“

In „Così fan tutte“ stellen zwei Männer die Treue ihrer Partnerinnen auf die Probe, indem sie in Verkleidung die Verlobte des jeweils anderen verführen, heißt es zu dem Stück auf der Homepage des NTM. Die „Schule der Liebenden“, so der Untertitel der Oper, werde zum poetischen Kammerspiel, für das das Schwetzinger Schlosstheater die ideale Bühne biete.

Regisseurin mit großem Namen

Für die Oper ist Regisseurin Tatjana Gürbaca verantwortlich. „Das ist ein relativ großer Name“, weiß Dettlinger. Von der Fachzeitschrift „Opernwelt“ wurde sie zur Regisseurin des Jahres 2013 gekürt. Der Durchbruch war Gürbaca 2001 mit Puccinis „Turandot“ in Graz gelungen. Von 2011 bis 2014 war sie Operndirektorin am Staatstheater Mainz. „Ich brenne für ein Stück oder für die Menschen, die das umsetzen. Dann macht es mir Spaß, und ich gebe alles“, sagte sie in einem „MM“-Interview von 2015. Einem spannenden Abend, wie ihn Dettlinger erwartet, steht damit wohl nichts im Wege.