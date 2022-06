Rhein-Neckar. Was ist am Mitwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Kritik am Verkehrsversuch reißt nicht ab: Die Stadt Mannheim will den umstrittenen Verkehrsversuch mit Veränderungen an fünf konkreten Stellen und weiteren Maßnahmen nachbessern. Doch die Kritik daran auch aus Teile des Gemeinderats hält an.

Reizgas in Viernheimer Schule versprüht: In der Alexander von Humboldt Schule in Viernheim ist Reizgas versprüht worden, dabei gab es mehrere verletzte Kinder. Polizei und Rettungskräfte waren im Großeinsatz.

Moritz Seider ist bester bester NHL-Neuling: Noch nie ist ein deutscher Eishockey-Profi in der nordamerikanischen NHL als bester Neuling ausgezeichnet worden. Der ehemalige Adler Moritz Seider hat den Preis nun erhalten und krönt damit eine ganz starke Saison.

Staatsanwalt fordert zwölf Jahre Haft für Angreifer: Im Messerstecher-Prozess vor dem Mannheimer Landgericht sind die Plädoyers gehalten worden. Die Verteidigung des 23-jährigen Angeklagten hält mehrere Szenarien für möglich.

Klare Absage an dickes Lohnplus: Das Leben wird deutlich teurer, deshalb sollen die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie mehr Geld bekommen, findet die IG Metall - zu Unrecht, sagt der Arbeitgeberverband Südwestmetall.

Europapark deckelt Besucherzahl: Deutschlands größter Freizeitpark, der Europapark in Rust, deckelt wegen Personalmangels vorübergehend die tägliche Besucherzahl. Innerhalb der Branche sieht sich der Europapark dennoch personell gut aufgestellt.

Freiwilligentag der Metropolregion: Auf dem nächsten Freiwilligentag der Metropolregion am 17. September wird ein besonderer Fokus liegen: Der Tag soll die Werbetrommel fürs Ehrenamt rühren, das nach der Corona-Pandemie nun an vielen Orten fehlt.

Sonderthema Gesundheit: Ohne Rückenschmerzen in die warme Jahreszeit starten. Das und viele weitere Themen in unserem neuesten "Gesund leben"-Special."

