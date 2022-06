Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stadt Mannheim verschiebt Wiederöffnung des Fahrlachtunnels: Der vollgesperrte Mannheimer Fahrlachtunnel wird deutlich später wieder geöffnet als bislang geplant. Das erklärte die zuständige Bürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne) am Dienstag.

Der vollgesperrte Mannheimer Fahrlachtunnel wird deutlich später wieder geöffnet als bislang geplant. Das erklärte die zuständige Bürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne) am Dienstag. Knapp die Hälfte der Inhaber für sofortigen Abbruch des Mannheimer Verkehrsversuchs: Der Mannheimer Handel fordert Nachbesserungen beim Verkehrsversuch in der Innenstadt. Den Durchgangsverkehr wie derzeit nur aus der City herauszuhalten, sei „zu kurz gegriffen“, sagte IHK-Präsident Manfred Schnabel am Dienstagmittag, bevor der Ausschuss für Umwelt und Technik des Gemeinderats tagte.

Zwei Männer nach Autoattacke von Mannheim weiter in Lebensgefahr: Zwei Männer, die bei einer Autoattacke in Mannheim vor gut einer Woche schwer verletzt worden waren, schweben weiter in Lebensgefahr. Sie seien nicht ansprechbar, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Mannheim.

Orte zum Abkühlen in Mannheim - Stadt veröffentlicht Karte mit Geheimtipps: Damit sich Mannheimerinnen und Mannheimer im Sommer besser vor Hitze schützen, hat die Stadt gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern eine Karte mit kühlen Orten erstellt.

Kritik an Ugliest City Tours in Ludwigshafen - Schöpfer warnt vor Zensur: Die kritische Diskussion um die Zukunft der Ugliest City Tours durch Ludwigshafen hat deren Schöpfer Helmut van der Buchholz im Italienurlaub erreicht.

Sören Michelsburg ist der SPD-Kandidat für die OB-Wahl in Heidelberg: Jetzt ist es ein Quintett: Zu Amtsinhaber Eckart Würtzner (parteilos), Theresia Bauer (Grüne), Bernd Zieger (Linke) und Björn Leuzinger (Die Partei) gesellt sich nun auch Sören Michelsburg, der für die SPD ins Rennen um das Amt des Oberbürgermeister einsteigt.

Drohende Zwangsräumung: Frau mit Messer verbarrikadiert sich in Wohnung in Waldsee: Eine mit einem Messer bewaffnete Frau hat sich am Dienstag in Waldsee mehrere Stunden in ihrer Wohnung verbarrikadiert. Nach Angaben der Polizei sollten die Beamten eine Obergerichtsvollzieherin bei der Vollstreckung der Zwangsräumung der Wohnung der 53-Jährigen unterstützen.

Im neuen Newsletter “MM Business Class” informiert Sie die Wirtschaftsredaktion des "Mannheimer Morgen" über die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten aus Mannheim und der Region. Jetzt kostenfrei anmelden und jeden Mittwoch den Newsletter “MM Business Class” erhalten!

Die Wiedereröffnung des Fahrlachtunnels verschiebt sich. © Christoph Blüthner

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren