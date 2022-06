Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erste Erkenntnisse nach Bluttat in Ellerstadt und Mannheim: Ein Mann aus Ellerstadt soll seinen Vater getötet und vier Radfahrer in Mannheim absichtlich angefahren haben- Am Tag nach der Tat rekonstruieren Beamte den Tatabend - und geben Details zum mutmaßlichen Täter bekannt.

Ausschreitungen bei Straßenblockade auf B37 in Mannheim: Erneut haben Klimaaktivisten am Montagmorgen in Mannheim eine Straße blockiert. Neben Beeinträchtigungen im Berufsverkehr kam es zu Beschimpfungen und Auseinandersetzungen seitens der Autofahrer gegenüber der Demonstranten.

Erster Fall von Affenpocken in der Region: In Rheinland-Pfalz ist der erste Fall von Affenpocken aufgetaucht. Die Infektion wurde bei einer Person aus dem Kreis Germersheim festgestellt.



Ludwigshafener Studierende protestieren: Mehrere Tage lang haben Studierende des Fachbereichs Sozial- und Gesundheitswesen der Hochschule Ludwigshafen ihre Lehrveranstaltungen boykottiert. Der Grund ist drohende Online-Lehre wegen Raumnot.

Überfall auf Wettbüro in Mannheim: Am Montagvormittag ist ein Wettbüro in der Reichskanzler-Müller-Straße überfallen worden. Eine Großfahndung brachte bisher kein Ergebnis. Nun hat die Polizei eine Täterbeschreibung veröffentlicht und hofft auf Zeugen.

Ende des 11. Mannheimer Maifeld Derby: Beim Abschluss des Mannheimer Indie-Pop-Festivals haben 4000 Fans am Sonntag beim Maifeld Derby starke Auftritte von Lokalmatador Gringo Mayer, Kettcar und Kings Of Convenience.

Gemälde aus jüdischem Besitz bleibt in Speyer: Das Entschädigungsverfahren um ein Werk aus dem Jahr 1605 hat einen positiven Abschluss gefunden. Die Nazis hatten den einstigen Besitzer 1933 zur Versteigerung genötigt. Was hat das mit der Pfalz zu tun?

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Im neuen Newsletter “MM Business Class” informiert Sie die Wirtschaftsredaktion des "Mannheimer Morgen" über die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten aus Mannheim und der Region. Jetzt kostenfrei anmelden und jeden Mittwoch den Newsletter “MM Business Class” erhalten!

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2