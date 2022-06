Wettbüro in Mannheim überfallen - Kripo ermittelt

Mannheim. Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr ein Wettbüro in der Mannheimer Reichskanzler-Müller-Straße überfallen. Eine Großfahndung erbrachte bislang keinen Erfolg. Laut Polizei fahndeten 15 Streifenwagen-Besatzungen nach dem flüchtenden Täter. Wie die bisherigen Ermittlungen des Raubdezernats des Kriminalkommissariats Mannheim ergeben, betrat der Täter gegen 10.15 Uhr das Wettbüro, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und verlangte die Herausgabe des Geldes. Mit einigen Hundert Euro Bargeld flüchtete er in noch unbekannte Richtung.

Nun hatben die Beamten eine Täterbeschreibung veröffentlicht und hoffen auf die Hilfe von Zeugen. Er wird wie folgt beschrieben:

etwa 20 Jahre alt, kurze bis halblange schwarze, gegelte Haare; hagere Gestalt. Er trug schwarze Kleidung und eine Gesichtsmaske.

Zeugen, die Hinweise zum Überfall geben können oder etwas zum Täter wissen, werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/174-4444 zu melden.

