Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Großbrand und Explosionen in Mannheim-Rheinau: In der Nacht auf Sonntag hat es auf dem Gelände des Rheinauhafens einen Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb gegeben. Angeblich fanden Explosionen statt, die Lagerhallen sind einsturzgefährdet. Die Feuerwehr hat die Gegend nach Schadstoffen untersucht.

Beim Maifeld Derby geht es nicht nur heiß her, sondern auch hart: Am Samstag erleben 4500 Fans auf den großen Bühnen des Mannheimer Boutique-Festivals auf dem Maimarktgelände heftigere Töne – King Gizzard & The Lizard Wizard, Sampa The Great, Schroff oder Black Midi ragen heraus.

Chako Habekost begeistert in Ilvesheim Publikum: Im neuen Programm "Life is ä Comedy" erzählt Künstler Chako Habekost nicht nur aus seinem Leben, sondern versucht seinem Publikum auch humorvoll weiterzugeben, das Leben leicht zu nehmen.

Rhein-Neckar Löwen unterliegen beim Meister Magdeburg: Der Handball-Bundesligist hat sein letztes Saisonspiel verloren. Die Löwen beenden die Saison auf Rang zehn.

Landesliga-Aufstieg bleibt für den VfB Gartenstadt ein Traum: Die Gelben Bären haben den Landesliga-Aufstieg mit einer knappen 1:2-Niederlage gegen den VfB Leimen verpasst. Die VfB blickt dennoch auf eine starke Saison zurück.

Max Raabe liefert in Mannheim Originalklang einer anderen Art: Seine Absicht sei es, "sorgsam und seriös" im Dienste der Musik aufzutreten, hat Sänger Max Raabe einmal gesagt. Mit seinem Palast Orchester bewies er im Mannheimer Rosengarten einmal mehr, was das genauer bedeutet.

Scheidender Löwen-Coach Vranjes über unerwartete Rückschläge und fehlende Strukturen: Im Januar übernahm Ljubomir Vranjes den Trainerjob bei den Rhein-Neckar Löwen. Nun geht er wieder. Er spricht über seine Arbeit, die Probleme, eine Rückkehr nach Deutschland und was der Handball-Bundesligist braucht.

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Im neuen Newsletter “MM Business Class” informiert Sie die Wirtschaftsredaktion des "Mannheimer Morgen" über die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten aus Mannheim und der Region. Jetzt kostenfrei anmelden und jeden Mittwoch den Newsletter “MM Business Class” erhalten!

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2